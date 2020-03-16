傳奇(4994)公布2019年財報，在2018年底上市手機遊戲《風之國度》帶動下，2019年營收37.12億元，年增254.9％，創下歷史新高，營業利益為6.17億元，稅後淨利4.96億元，不但結束連續三年虧損，亦創下歷年新高，每股盈餘為4.48元。

傳奇指出，2019年遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權大陸簡悅開發製作並發行手機遊戲《風之國度》，另外，8月底推出自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》，使得全年創下營收佳績，成功帶動集團收益轉虧為盈。

去年推出的自製手機遊戲《幻想神域2》以傳奇經典線上遊戲《幻想神域》背景設定為基礎，打造出全新美形模組與華麗奇幻場景，讓玩家體驗截然不同的遊戲感受，更榮獲2019年Game Star台灣研發遊戲銀獎，持續豐富集團旗下遊戲陣容。總計2019年度合併遊戲收入及權利金收入為35.73億元及1.39億元。

(時報資訊)