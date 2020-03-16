小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】7成金融業估央行周四降息

中央銀行19日舉行第一季理監事會，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者調查，71％受訪業者預估政策利率會調降半碼至1碼（1碼為0.25個百分點），重貼現率將降至平歷史最低的1.25％，如果降1碼甚至會跌到1.125％的史上最低紀錄。

【2】進入備戰狀態 國安基金 出手時機將近

國安基金出手時機將近。台股上周盤中一度跌破萬點，儘管終場拉回到萬點之上，國安基金進入備戰狀態，據了解，相關單位內部已進行沙盤推演，9千點將為政府對台股力守的「底限」，倘若台股本周跌幅擴大、逼近9千點，國安基金將會進場。

【3】未演先轟動 台積電5奈米接單 滿到年底

市調機構及市場法人近期預期新冠肺炎疫情恐延燒到下半年，不約而同下修今年5G智慧型手機銷售預估，但晶圓代工龍頭台積電先進製程接單依然強勁，其中，台積電5奈米製程將如期在第二季開始量產，今年產能已被蘋果、華為海思、高通等大客戶預訂一空，接單滿到年底，達成全年營收占比10％的目標。

【4】台北亞都麗緻 放無薪假

繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出受到新冠肺炎疫情影響，公司要求員工自4月1日起三個月，每個月放六天的無薪假；亞都麗緻飯店副總羅明威表示，亞都麗緻已與主管機關進行接洽，且徵求同仁同意，惟飯店仍繼續營運，並持續推動住房與餐飲業務。

【5】衝5G建設 中華電將砸400億

電信三雄5G角力拚市占，中華電信採取加速建設策略，規畫未來5年5G約建設1.8萬台的5G基地台，投資總金額與4G相當，落在超過400億元的規模，扮演台灣加速5G發展的先鋒部隊角色。

(中時電子報)