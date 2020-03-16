洋基小聯盟爆出新冠肺炎首例後，大聯盟緊急發出備忘錄，建議球團把不在40人名單上的小聯盟球員都送回家，不要留在春訓基地，此要求即刻生效。大聯盟與全體30支球隊預定在(美國時間)周一召開電話會議。

一般認為例行賽開季可能要延後到5月，因為在「避免群聚」的條件下根本難以練球。大聯盟強烈建議在電話會議的初步方案出爐之前，球團先停止所有可能造成球員群聚的活動。換言之，最好是暫停練球。

其中洋基隊做出比較高風險的決定，因為熱身賽喊停之後他們全隊仍然留在春訓基地。大聯盟雖然沒有趕走40人名單的球員，但也做出警告：「接下來幾日，等到球員明白事態的嚴重性，或許他們就會重新思考。」球隊須每日觀察球員健康狀況，並限制陪伴練球的教練人數。

大聯盟不太可能跳過春訓就開打例行賽，外界預測屆時也是從熱身賽重啟。停賽還牽涉選手薪資的問題，大聯盟與球員工會需要另行討論。

(中時電子報)