高雄市長韓國瑜總統大選失利後，回來高雄面對罷免危機，對此，有一個長期支持綠營的小英女孩接受訪問，她直言韓國瑜並沒有那麼糟，韓雖然中途選總統，但那是因為真心想改變高雄，而不得不做的選擇，她希望高雄人不要被網路帶風向，請真心看韓國瑜為高雄做的事！小英女孩言論，讓許多網友大讚一點都沒說錯！

一位從小生長在台南、目前在高雄工作的「小英女孩」接受Youtuber比特王的訪問，她先表示，不管是總統、立委，自己幾乎都是投綠，陳水扁蔡英文都支持過，這次想以一個外縣市的人，來看高雄的改變。

她先表示，一開始來高雄的時候，就可以感受到高雄景氣沒有以前繁華，尤其當「一例一休」推行之後，感覺落差更加明顯，除了賣吃的較能賺錢外，其它行業似乎都沒利潤可言，落差感非常大。可是過去民進黨執政時，卻都灑大錢搞大政策，建了很多大建設，感覺都華而不實，如果不是韓國瑜來選高雄市長，都不知道高雄負債這麼嚴重。

她接著表示，韓國瑜有那麼糟嗎？雖然現在很多人覺得韓只會拿路平來當政績。但是她必須說，以前剛來的時候，高雄的路都很爛，讓人非常抓狂，後來韓國瑜上來後，實行很多路平的專案，雖然不是每條路都是平的，但至少韓國瑜有很努力在做路平。

至於韓國瑜選總統這件事，她也表示，一開始也是非常不諒解，但她很多親戚都說高雄要把韓國瑜捐出來阿，不能霸占韓國瑜不放，那個時候，國民黨也只剩韓國瑜可選，韓也真的想為高雄服務，爭取建設。所以韓國瑜真的有那樣令人討厭嗎？現在韓國瑜只要一點小事都會被放大，可是現在韓國瑜很努力低調做事，努力為高雄服務。

小英女孩的真心評價，讓網友大讚，直言「由一位支持綠黨的女子，來敍述高雄市府的前朝及現今，最能客觀反應現在整個的高雄市府團隊和韓市長，與舊朝有怎樣的不同；如今的高雄，有怎樣的蛻變。這位深明大義的小姐，能了解韓市長沒有貪總統大位，只為希望能有更大資源、力量，來促使國家進步、繁榮，並滿足民眾拱他出來做更廣大服務的心願，如今卻遭到無數人的唾棄謾駡詆毁。如果罷韓成功，韓市長其實也能平常心面對，然而損失的是誰？自然是高雄市民。

(中時電子報)