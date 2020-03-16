因應新型肺炎疫情，美國總統川普於上周五宣布美國進入緊急狀態，撥款釋出500億美元抗疫，此外，川普已授權計畫增加美國戰略石油儲備，激勵原油期貨上漲。上周五美股四大指數向上強彈，漲幅介於9.29%~10.93%之間。

而新冠肺炎疫情蔓延，因恐慌情緒升溫，上周五亞股修正，台股加權指數跳空開低，但午盤後買盤力道增強，日K線拉出長下影線，守萬點大關未破。

終場指數下跌293.45點，收在10,128.87點，跌幅達2.82%，成交金額則為3031.09億元。三大法人合計賣超293.25億元，外資賣超302.32億元、投信賣超14.58億元、自營商買超23.66億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增、帶量拉出長下影線。後續仍需價跌量縮、價漲量增較有利於行情回穩。

（2）、均線：目前指數位處年線(約11,081點)、5日線(約10,685點)之下，須留意上檔套牢壓力，下檔波段支撐以萬點大關為守。

（3）、技術指標：KD呈死亡交叉，但缺口收斂，短線上已跌深、醞釀反彈。

上周五櫃買指數跌幅4.25%，收在123.44點，周五整體表現較加權指數弱勢，但亦有拉出下影線。目前壓力落在5日線(約133.5點)附近。

觀盤重點，上周五台股帶量拉出長下影線，現階段目標守穩萬點，但考量上檔套牢壓力仍在，建議於操作上不宜躁進，並須多加注意資金比重控管，目前財政部長已出面表示，國安基金將密切關注，並適時因應，未來電子權值股能否率先回神止跌，為盤面觀察重點之一。

後續選股方向，可關注高殖利率、內需食品、PCB、伺服器、光通訊，另外，近日中國衛健委指出，中國國內疫情流行高峰已過，建議可持續留意台廠產能回升進度。

(時報資訊)