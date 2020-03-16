新冠肺炎已在紐約市造成5人死亡，為阻止疫情擴散，紐約市長白思豪15日宣布，公立學校自16日起關閉，直到4月20日。

美國新冠肺炎疫情急轉直下，為抑制疫情擴大，紐約市昨（15）日宣布，公立學校關閉長達1個月，加州也宣布，酒吧、夜店等公共場所暫時停止營業。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，全美目前已有超過3,200人感染新冠肺炎，64人不幸喪命。

為抑制疫情擴大，擔任美國疫情指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）周日宣布，美東時間周一上午他將會宣布一系列可能的宵禁或是設施關閉措施。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也公布暫時防疫指南，其中一項是建議接下來8周，取消或延後超過50人的大型集會活動。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨日也宣布，市內所有公立學校自16日起關閉，他說，政府將會盡一切所能讓學校重新開放，預計本月23日開始讓師生進行遠距教學，目標是4月20日能讓學校重新開放。鄰近紐約市的3個城鎮，包括長島的納蘇郡（Nassau County）、索夫克郡（Suffolk），以及爆發嚴重群聚感染的韋斯切斯特郡（Westchester County）等都跟進停課2周。

根據CNN統計，目前全美已經有包含佛羅里達州、華盛頓州、維吉尼亞州在內等29個州宣布關閉學校。

此外，新冠肺炎疫情也衝擊美國人休閒娛樂生活，加州州長紐松（Gavin Newsom）周日在記者會上宣布，加州所有酒吧、夜店、釀酒廠等將暫時關閉，他稱這些場所是沒有必要功能，餐館的納客量也必須減少一半，以保持人和人之間的距離。

(中時電子報)