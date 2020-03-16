面臨股市崩跌後的全球經濟、產業發展及調整方向會 如何，才是未來重點。 宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清今天建議３種投資人的操作建議，但當美股幸運V型反彈又是另當別論，更要提防美股做最後的逃命波。

一，持股滿手者，股價反彈需逢高減碼，停損或停利，建議至少要降低一半以上的持股，留得青山在，不怕沒柴燒。(誰知道會不會再反彈，還是會再跌呢?) 。

二，持股一半者，除了股價反彈需逢高降低部分持股外，也要汏弱留強，不然留到不對的股票，也沒意義。但是換股操作，切記不要殺低股價已經大跌很多的持股（除非獲利很差的股票， 之前股價大漲，目前股價修正才一半，股價相對基本面及獲利仍是高估者，則要壯士斷腕），再跑去換股價漲很多且股價基期很高的股票（提防股價最後補跌及大跌），恐怕這會變成“追高殺低”，輸兩次。

三，空手者，好公司股價不理性大跌，尤其美股連續性大跌，才有低點可買，可趁股價大跌找買點，低接不追高。短線持股 2~5 成就好(看個人的忍受力)，當股價從最低點算起來反彈超過 15%~20%以上，可以短線開始獲利了結(除非美股持續大漲，那就可以晚一點再獲利了結)，等待下次機會，或是其他個股的機會。

四，上述情況是假設肺炎疫情不穩且美股不會那麼快就走出陰霾，如果美股幸運地出現V 型反 彈模式，美股直接衝上前波高點 2/3 或 3/4 附近，甚至回到前高附近，那又另當別論了。不過， 即使有這樣幸運情況，更要提防美股只是在做最後的逃命波。

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(中時電子報)