精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月16日)的國際新聞重點。

【1】美疫發不可收拾 確診近3千58死

美國新冠肺炎疫情持續擴大，截至14日，確診病例數量已達2951起、58人死亡，至少16個州因疫情惡化發出「停課令」，紐約州也出現首起死亡案例。由於疫情嚴峻，原訂24日舉行的喬治亞州民主黨黨內初選將延至5月，成為繼路易斯安那之後，第2個延後初選的州。

【2】Fed不到兩周再度降息4碼 基礎利率降至0％

美國聯準會(Fed)在經過總統川普數次砲轟未能阻止股市崩盤之後，星期日(15日)宣布再度大幅度降息四碼(1個百分點)，將基礎利率調低到0%-0.25%，延長貸款期限至90天，再加上量化寬鬆計畫，總金額達到7000億美元。

【3】義大利一日368死 死亡率超過7％

義大利是新冠肺炎在歐洲疫情最嚴重的國家，病例數也是僅次於大陸的地區，目前尚未有緩和的跡象，星期天民眾防護局宣布，新增感染案例為3,590人，新增死亡案例368人，增幅高達25%。

【4】伊朗新冠確診14000例 死亡724人

伊朗衛生官員在週日承認，新冠肺炎疫期相當嚴重，衛生醫療資料不堪重負，確診人數達到1萬4千人，新的死亡病例增加113起，致死人數達到724人，有人質疑伊朗政府的透明度，擔心實際感染人數可能甚至更高。

【5】法國市長投票日 增加近千例新冠肺炎 累計5423例

星期日(15)為法國地方市長選舉的投票日，同時間新冠肺炎的疫情大幅度蔓延，當日增加了974個確診病例，新增死亡36例，這項數據是疫情爆發以來的單日死亡案例新高。

(中時電子報)