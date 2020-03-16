美國聯準會再度閃電降息，且降息幅度高達4碼，以提振受新冠肺炎疫情打擊的經濟成長，然而此激烈舉措引發市場恐慌情緒，周日夜間美股指數期貨跌停，道瓊指數期貨暴跌逾1,000點。

聯準會周日再度在例行決策會議前突然降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%～0.25%，幾乎跌至近零的水準，並宣布啟動規模達7000 億美元的量化寬鬆（QE）計畫，以緩解新冠狀病毒疫情造成的經濟衝擊。

美股期貨應聲重挫5%，觸發「跌停」機制。道瓊指數期貨跌逾1000點，E-MINI標普500期貨與E-MINI那斯達克100期貨亦打入跌停。

受聯準會降息與再度啟動量化寬鬆計畫影響，美國公債殖利率下挫，目前10年期美國公債殖利率由上周五收盤的逾0.9%跌至0.67%，2年期公債殖利率跌至0.296%。

聯準會將基準利率一舉砍至近零水準，周一澳洲股市應聲暴跌，S&P/ASX 200跌逾6%。

(時報資訊)