美國聯準會(Fed)在3月初緊急降息2碼後，於美東時間15日晚間再度降息4碼，因應新冠肺炎疫情衝擊經濟影響，並宣布擴大量化寬鬆政策，向市場投入資金來到7,000億美元，引發投資市場極度恐慌，美股3大指數期貨暴跌，再次觸及熔斷機制。

Fed緊急將利率從現今1 ~1.25％，降息為 0 ~ 0.25％，幾乎逼近零利率，這也是Fed因應新冠肺炎疫情以來，1個月內再度針對貨幣政策做出重大行動。美國總統川普也在這幾周來不斷抨擊Fed主席鮑爾(Jerome Powell)，要求調降利率，川普也在會後記者會上回應，Fed的救市行動讓他非常高興，他要向Fed說聲恭喜，投資市場也會非常高興。

然而，這行動卻擴大投資人恐慌，擔憂新冠肺炎疫情已經讓經濟蒙受巨大損失，才會讓Fed不等到公開市場委員會（FOMC）19日利率決策會議結束後才宣布降息的動作，就緊急宣布降息4碼。

美股3大指數期貨應聲暴跌，道瓊指數期貨大跌千點，觸發熔斷機制跌停，截至台北時間16日上午7點35分，道瓊指數期貨下挫1045點或4.58%、暫收21794點；標普500指數期貨下跌128.4點或4.78%、暫收2555.5點；那斯達克100指數期貨360.25點或4.56%、暫收7540.5點。

(中時電子報)