罷免高雄市長韓國瑜二階段連署突破55萬份，罷韓團體公布連署份數最多是在高雄的三民區。這讓在地人看不下去，直言罷韓者非常沒有良心，都不知韓國瑜現在帶領的市府團隊多辛苦，多麼努力為高雄服務嗎？

罷韓團體公布罷韓連署排行榜，其中前三名為三民區、鳳山區和楠梓區。對此，一位住在高雄三民區的在地人看不下去，在臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》發文表示，「身為三民區市民呼叫左右鄰居，你真的要拿出自己的良心秤一秤，看看現任韓市長帶領的市府團隊多辛苦，光銜接三民區周遭拆了多少橋PO了多少路，如此讓大家都有一條平坦安全之路上下班，這是前朝沒有的甚至淹大水，鼎金區登革熱，居然三民區罷韓是第一名！人真的是沒良心」！

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

底下韓粉也紛紛認為，「市長都幫他們做好好的，路可以維持多年的，然後罷掉市長，讓民進黨繼續在高雄，這些罷免的基層的才能繼續跟民進黨吃香喝辣啊，就可看出他們多不要臉，多自私」、「罷韓的真不知道腦子有什麼問題」、「善有善報，惡有惡報」！

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

(中時電子報)