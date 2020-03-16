新冠肺炎疫情持續蔓延，昨（15）日台灣新增6例確診病例，皆為境外移入。對此，不少醫師開罵，指出新增的病例大部分都是堅持出國玩，資深媒體人許常德也怒批這些人是「恐怖份子」。

台灣新增6例境外移入新冠肺炎病例（案54到案59），指揮官陳時中表示，這次一口氣確診6位創下國內單日最高紀錄。麻醉科醫師邱豑慶在臉書表示，案54是一名30多歲年輕人，泰國和北海道早就已經提升警示了還故意要去，「去一個不夠你有去第二個嗎？」指出新增的幾例，大部分都是堅持出國玩的，希望大家可以共體時艱，不要再出國了，且這真的跟流感不一樣，感染新冠肺炎可能會留下永久傷害。

婦產科名蘇怡寧，也在臉書上分享針對案54到案59的確診通報資訊，語帶諷刺的吐槽，並詢問眾網友，「我真心不理解，這個時候出國旅遊的概念是……請給我一個合理的答案，謝謝」。

許常德更直批可惡，他們不是該被保護的人，要讓大家知道對此事的憤怒，才能阻止這些自私白目無知可惡的人，並給一個嚴重警告，建議政府考慮公布這些人的姓名和照片，「這不是誰有權利原諒的傷害，根本是恐怖份子」。

另外，許常德也表示，「不嚴懲、不公布不能嚇阻，人心也不安，還會再有這樣自私的人跟進」，至於案59高中生確診，是北部哪個高中呢？多少家長會恐慌呢？不該等到破口出現。

(中時電子報)