台股上周五（13日）全體上市公司總市值為30兆7,964.71億元，較前周五（6日）總市值減少3兆5,973.62億元，周減幅為10.46％。群益證券看本周台股指數區間為10,000-10,800點，本周看好四大題材類股，包含：記憶體股、被動元件股、高殖利率概念股、泛防疫概念股等。

群益證券分析指出，近期六項國內外利多因素：

1.美國商務部第五度延展華為豁免令，允許美國企業與華為維持生意往來，截止期自4月1日延至5月15日。

2.研究公司Capital Economics集團表示，雖然新冠肺炎令前景非常不確定，但我們現階段的感覺是這很可能是短暫而劇烈的衝擊，疫情的衝擊很快就會被快速反彈所取代

3.根據TrendForce調查顯示，在美政府標案與新冠肺炎疫情帶動的遠端服務需求下，ServerDRAM(伺服器記憶體)第二季的價格漲幅將從原先預測的季增15％擴大至20％。

4.美國總統川普表示，將採取「史無前例」的行動，包括下令美國中小企業局（SBA）提供資金和流動性給受疫情影響的公司，另有稅務減免，川普表示，此舉將為美國經濟注入2,000億美元流動性。

5.俄羅斯在沙烏地阿拉伯升高油價戰後，暗示仍有可能與石油輸出國組織（OPEC）談判合作穩定油市。

6.國安基金喊話，台股波動加劇，國安基金密切關注備戰。

(工商 )