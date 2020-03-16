證券公司分析發現，在股市大跌到反彈前的最後一天，也就是股市大盤及個股股價開低但是往上反彈收斂，成交量卻突然放大，悲觀者認為巨量長黑是壞事，股市大盤可能還會破底，也或許中長線很有可能再大跌破底，但是卻沒想到這樣的成交量，究竟是誰買走的呢？

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，這就意即，恐慌性殺出的股票（包含融資斷頭） 已被有更高信心的投資人買走，不管是政府基金、公司派大股東、市場大戶、或一般中實戶， 他們的投資信心比較強，即使市場上許多人認為這些人是傻瓜，還敢在此時買股票。

但是有信心的投資人願意在股價打5~8 折時進來買股票而被當作傻瓜，總比那些自認為聰明且在本波股市還沒下跌之前大量買進股價的人強太多了，更何況是許多之前看太好且持股滿檔卻在近期殺光股票的投資人呢？

股市因消息面大壞而大跌且急跌，將來也可能因消息面好轉而出現急彈；雖因肺炎疫情使得整體消息面渾沌不明，大家持股信心薄弱，但散戶沒股票及自營商持股低，股票跑到信心 強的市場大戶及公司派大股東手上，可能股價再大跌的機會降低，除非美股再繼續大跌。

不過，這些大戶持股信心雖然較強，但是也會隨著股市大漲作部分調節，等股市指數及個股股價回落再來買進，因而即使個股股價仍將震盪，只要美股不是再大跌的話，卻可能出現大漲小回以及驚驚漲的情況，甚至少數公司會因籌碼乾淨（股票由散戶換手到大股東及主力大戶手中）且因基本面不錯，因而股價仍然有機會在股市反彈之際創新高。

對自營商及散戶來說，目前不敢買股票，頂多只是短線買進，有賺或小賺就跑，可能等股市指數及個股股價反彈上漲一段時間、肺炎疫情穩定且沒事，他們才會多買股票，屆時也會再推升一段股市指數及個股股價往上反彈，市場投資氣氛也可能會開始出現較為樂觀的情況，屆時反而就更要特別小心了。

上週五台股大盤出現急跌最多 786點的 9,636 點的最低位置，但在盤中美股期指大漲及政策護盤，台股大盤最後收盤下跌 293 點留長下影 線的短線落底反彈訊號；配合上週五美股大幅反彈及美股可能還有機會持續反彈，台股大盤及個股股價也將有機會出現止跌及繼續反彈的可能。

倘若近期台股反彈，台積電仍持續大幅反彈之外，電信、水泥、金融股價抗跌會抗漲，把指數留給股價跌深的趨勢型成長股及跌深的績優股做反彈。又若，肺炎疫情持續影響到更多店家倒閉及房地產違約的話，恐怕下波會再調整的股票將會是抗跌的金融股。

另外，台股大盤指數只跌 2 成多，比美股大跌3 成還抗跌，主因權值股跌得較少，其中電 信股及水泥股本波最抗跌只下跌約 10%，其次則為金融股各約跌 10%~15%，台積電最高跌幅 約 2 成左右，主因籌碼乾淨及政策面護盤使然。

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(中時電子報)