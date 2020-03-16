銅箔基板廠—騰輝電子(6672)2019年稅後盈餘為4.72億元，創下歷年新高，每股盈餘為6.85元，公司董事會決議每股配息5元，殖息率達6.89%，騰輝-KY積極開發新產品，目前已打入中興通訊5G供應鏈，散熱材料近期也開始小量出貨日本汽車頭燈廠，加上半導體測試材料已在最後測試認證，新產品將有助推升今年業績成長。

騰輝-KY專注在軍工航太，國防醫療及工業與汽車散熱領域，由於特殊材料如散熱鋁基板、軍工航天高階聚醯亞胺(PI)基板等產品持續成長，加上軟硬結合PP受智慧型手機多鏡頭需求與電池模組應用成長帶動，2019年合併營收為54.53億元，年成長0.74%，營業毛利為15.34億元，年成長14.05%，合併毛利率達28.13%，較去年增加3.27個百分點，創下歷年新高，稅後盈餘為4.72億元，較去年成長16.3%，每股盈餘為6.85元，公司董事會決議每股配發5元現金股息，以3月13日收盤價72.5元來估算，殖息率達6.89%。

騰輝-KY表示，受惠於產品組合優化，毛利率提升帶動獲利成長，基於對未來獲利及業績持續成長的信心，決議每股發放5元現金股利回饋投資人。

騰輝-KY自結前2月合併營收為8.45億元，年成長2.4%。

騰輝-KY研發的高速高頻材料已打入中興5G供應鏈，部分5G應用新品已經有小額訂單開始出貨，高頻天線材料及其他高速網通材料認證亦持續進行中；散熱材料亦於近期取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，已經開始小批量供貨，未來有機會放量，加上現階段積極發展半導體測試材料已在做最後階段測試認證，預計今年營運有機會突破，新產品可望成為推升今年營運成長重要動能。

(時報資訊)