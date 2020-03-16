因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）昨晚再宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。美股道瓊期貨盤再重挫逾千點。群益投信董事長賴政昇表示，近期國際股市連續回檔，台股亦震盪劇烈，卻也使得投資時點浮現，特別是台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，具被高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，因此近期回檔反而為中長期投資製造出好買點，再者，根據歷史統計，在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

聯準會早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，今天又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。

賴政昇強調，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此近期台股表現相較國際股市也相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本，且根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

(時報資訊)