人倫悲劇！彰化鹿港鎮34歲謝姓男子，14日晚間疑似不滿4歲稚子不斷哭鬧擾眠，竟痛下毒手不斷爆打幼子，男童全身是傷還疑似因腦震盪現象痛苦哭鬧狂嘔吐，不料謝男將兒子幾頓毒打後竟直接開門把人丟到大馬路上，轉身回家呼呼大睡。妻子下班返家驚見男童倒在路旁沒了氣息，立即通報警方，警方獲報到場將謝姓男子逮捕，全案檢警正在偵辦當中。

(中時電子報)