嫌4歲幼兒哭鬧 狠父狂毆一晚丟包大馬路死亡 08:572020/03/16 中時電子報 中國時報謝瓊雲、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化一名狠父將4歲兒子毆打一整晚後丟包馬路致死，遭警方逮捕。（達志影像/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人倫悲劇！彰化鹿港鎮34歲謝姓男子，14日晚間疑似不滿4歲稚子不斷哭鬧擾眠，竟痛下毒手不斷爆打幼子，男童全身是傷還疑似因腦震盪現象痛苦哭鬧狂嘔吐，不料謝男將兒子幾頓毒打後竟直接開門把人丟到大馬路上，轉身回家呼呼大睡。妻子下班返家驚見男童倒在路旁沒了氣息，立即通報警方，警方獲報到場將謝姓男子逮捕，全案檢警正在偵辦當中。 台中傳虐嬰 7月大女嬰多處瘀青 (中時電子報) #狠父 #狂毆4歲子 #昏迷大馬路 #彰化 #鹿港 #4歲兒子 #昏迷致死 #丟包 #鹿港分局 #大馬路 #幼兒 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市私幼招生階段 列成本支出 04:102020/03/12 地方新聞 建功國小預計7月完工 將開辦非營利幼兒園 17:182020/03/12 生活 兒子險休克快車送醫險遭取締 警瞬間開道護送 11:452020/03/13 社會 MLB》兒子是NBA染病球星 大都會職員接受檢測 14:352020/03/13 體育 不刺手、免重複擦拭 幼兒園師喊讚 04:102020/03/14 生活新聞 防疫觀念紮根 幼兒園晨間暖播這首歌打氣 15:352020/03/14 生活 約罹癌正妹嗨到不小心升天 男鄰居見死不救gg 18:002020/03/15 社會 新增三確診 均有歐洲活動史 04:092020/03/15 財經要聞 台新增3確診 全有歐洲活動史 04:102020/03/15 生活新聞 傳外師返台就上課 查係假消息 04:102020/03/15 地方新聞 社會熱門新聞 陳菊攝影官潛韓國瑜辦公室偷竊 搜百餘件贓物遭起訴 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 太繃了！BMW美女業務又曬美照 性感撞球倒L網友又瘋了 - 社會 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 檢疫對象偷跑 男到梓官廟會遶境扛轎賺外快 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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