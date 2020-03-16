Chinese CBA could start again without foreigners, I am told. No decision has been made yet. Chinese government said that all people that arrive in China are obliged to make a two-week quarantine — Emiliano Carchia (@Carchia) March 15, 2020

目前還在美國的林書豪，是否該考慮趕緊回北京了呢？歐洲媒體《Sportando》記者卡奇亞16日爆料，大陸CBA正在考慮沒有外援情況下重新開打，畢竟目前大陸政府宣布只要前往大陸民眾都必須隔離兩周，但當前還沒做出具體決定。

根據大陸媒體先前報導，CBA最新的復賽方案，將在4月2日宣布重新開打，且20支球隊將分為2組，1個組將有10隊進行比賽，比賽只在1到2個城市進行，基本上確定前裕隆控衛林韋翰效力的青島，將成為其中1個主辦城市。

由於目前不少CBA球隊外援，已經都離隊前往其他國家聯賽打球，加上必須隔離兩周時間，更讓外援基於安全考量放棄回到CBA，但先前傳出如果外援拒絕回CBA打球，可能將被處於終身禁賽，經紀人的執照也會被暫停2到3年。

本季以外援身分在北京首鋼打球的林書豪，目前即將陷入兩難處境，除了有可能面臨CBA無外援復賽，也要趕緊考慮是否準備啟程回到大陸，否則很有可能趕不上4月2日重新開打的預定時間，加上還須隔離兩周，如何訓練也成問題！

(中時 )