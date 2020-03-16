昨天(3/15)指揮中心公布6個確診案例，全是境外移入，其中5人是出國旅遊染疫，讓陳時中在記者會上面露擔憂，怕之後會越來越難守。一名護理師PO網抱怨，民眾出國爽玩帶病回來，就要醫護人員承擔照顧、染疫風險，「真是好笑，拜託出國玩染病的不准用健保，全台灣人民都要幫你出錢，讓你玩回來還爽治療。」

這名護理師在臉書「爆怨公社」發文，指出政府禁止醫護人員出國，結果民眾出國爽完染病，且其中一例確診高中生還因為延後開學，繼續留在希臘玩長達一個月，讓她不能理解，「我知道外面危險不用禁我也不會去，但為了省旅費拚命往外跑的，然後讓醫護人員承擔照護？」、「你覺得出國玩很爽，但有一群人要負責照顧你，還要擔心受怕」，要他們都自費住院，不准用健保，「愛玩就自己承擔！」

對此，網友們紛紛贊同並留言，「拜託回國就不要外出」、「該自費住院+1」、「『自殺』保險賠不賠？當然不賠！健保也是保險，當然不該理賠支付醫療費」。

翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)