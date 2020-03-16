新冠肺炎 美海軍首例確診 09:022020/03/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎 美海軍首例確診 (中時電子報) #新冠肺炎 #海軍 #例確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA球星確診新冠肺炎 醫：恐影響運動能力 12:552020/03/12 生活 NBA》新冠肺炎疫情全面停賽 預估損失10億美元 12:222020/03/12 體育 新竹馬偕成立實驗室 檢測新冠肺炎神速 13:402020/03/12 生活 新冠肺炎故宮人潮大減50萬人 損失近九千萬元 15:422020/03/12 生活 湯姆漢克斯與妻罹新冠肺炎 兒錄影片曝父母現況 14:412020/03/12 娛樂 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 軍事熱門新聞 俄羅斯守護級巡防艦 第5艘下水 - 軍事 美國突擊艦南海演訓 起降F-35戰機 - 軍事 美軍搞KUSO 將自走砲命名為「冠狀病毒」 - 軍事 台美近期軍事交流活動 取消或暫緩 - 軍事 美停止ALQ-131A電戰莢艙研發 我空軍取消採購 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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