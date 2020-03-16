(1055 更新內文)美國聯準會周日(15日)晚間緊急降息4碼，並將向市場釋出資金提高至7,000億美元，引爆市場恐慌情緒，亞股早盤開低，衝擊投資市場情緒，台股16日開盤大跌59.45點，暫收10,069.42點，隨後跌勢再度擴大，蘋概3王更是全倒，股王大立光更是失守4,000元大關。

截至上午10點55分，台股下跌187.74點或1.85%、暫收9,941.13點。

蘋概3王全倒，台積電下跌5.5元或1.90%、暫收284.5元；大立光下跌155元或3.82%、暫收3,905元，再度失守4,000元關卡；鴻海下跌1.7元或2.28%、暫收72.9元。

新冠肺炎疫情開始在歐美延燒，導致美股上周出現1987年黑色星期一以來最大單日跌幅，台股一度失守萬一關卡，甚至逼近萬點大關，各部會首長出面信心喊話，國安基金也在上周發出長篇文字的新聞稿，強調台灣經濟基本面強勁。據了解，國安基金也進入備戰狀態，相關單位內部已進行沙盤推演，力守台股9千點底線。

(中時電子報)