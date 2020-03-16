美國聯準會（Fed）再度降息，美指期電子盤大跌千點，台股16日開在10,069.42點，下跌59.45點，守住萬點關卡。

因應疫情的影響，聯準會再度意外降息，將聯邦基金利率調降4碼至0％～0.25％，近乎零利率，並且正式啟動高達7,000億美元的量化寬鬆（QE）計畫，市場仍關注聯準會3月利率會議結果，是否還將會有其他動作。

其他全球部分央行也將召開會議，包括日本央行、巴西央行、俄羅斯央行、南非央行、瑞士與台灣央行等，美國道瓊期貨慘遭大屠殺，應聲暴跌超過1,000點，觸發跌停板。

國泰證期指出，雖然亞洲疫情陸續趨緩，但疫情卻持續在歐美快速擴散，因此，亞股表現優於歐美股市，而亞股中以疫情已過的陸股最為強，防疫較佳的台股也相對抗跌。

但美國為全球最大經濟體，因此美國疫情對經濟影響最深，美國近期因確診人數快速增加，導致美股重挫間接影響國際股市，儘管負乖離創33年新高後，有望先行反彈，在美股持續大幅震盪且疫情升溫下，反彈後仍維持弱勢格局，仍有待疫情趨緩才有長線回升機會。

國泰證期預期，台股將跟隨國際股市維持弱勢震盪整理格局，仍需靜美股震幅縮減且疫情趨緩後，才有與美股同步轉強的機會。

(工商 )