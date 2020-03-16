高雄工務局16日表示，中央地質調查所公告高雄市比例尺2萬5千分之一土壤液化潛勢區之後，該局更進一步完成比例尺3千分之一液化潛勢圖的建置，讓市民能透過網路，查詢自家住宅或環境，是否位於液化潛勢區域，並可提供房地產業者和產業，未來規劃與建築的參考。

高雄工務局長吳明昌16日表示，高雄市土壤液化潛勢圖可以透過門牌地址、道路交叉路口、地段地號、座標輸入方式操作，一般民眾皆可查詢自己位置屬於何種土壤液化潛勢情形。

他說，土壤液化潛勢圖所呈現的潛勢情形，是依據建築法規規定，以鑽探地層資料，加上地下水位資料，計算設計地震狀況下，各區域可能發生的液化輕重程度。

吳明昌指出，液化潛勢等級可分為3個潛勢等級：低潛勢（綠色）代表地基可能無影響或者輕微影響、中潛勢（黃色）代表地基可能有輕微至中度影響、高潛勢（紅色）代表地基可能有中度至嚴重影響。此外，得知液化潛勢後，可以再透過簡易自主檢查表來初判，系統內有機制說明、因應對策及一般常見的問與答，可以供市民朋友參考。 吳明昌表示，高市府去年針對人口、產業與交通分布密度較高之楠梓等18個行政區完成第1期計畫後，第2期計畫是補充永安、彌陀等沿海與山區20個行政區域的土壤液化潛勢評估工作，總計投入調查計畫經費約8,100萬元，並蒐集過去工程建設、房屋建築的地質鑽探資料約21,972筆，加強鑽探補充進行558孔深度達30公尺調查。

吳明昌強調，土壤液化潛勢是在地震力、砂性土壤及地下水位等諸多因素綜合，代表可能發生液化現象的嚴重程度，高潛勢（紅色）並非表示一定發生、低潛勢（綠色）也非一定不發生，但也並不表示地震時，一定會發生土壤液化現象，民眾不需要過於恐慌，只要透過地盤改良工法、或是適當的基礎設計都可以減少土壤液化可能導致的災害風險。

(工商 )