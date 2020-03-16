為了防堵疫情，菲律賓馬尼拉自15日開始，封城一個月，由於全球前兩大MLCC廠村田、三星電機在菲律賓均布建為數不少的產能，比重各達15％、40％，業界認為，菲律賓自1月以來火山爆發、封城接踵而至，在庫存已空之際，後續MLCC供應恐更吃緊。

菲律賓總統杜特蒂上周五宣布，大馬尼拉地區將自本月15日開始封城一個月，直至4月14日，市內的海、陸、空運輸將暫停一個月，菲律賓因應新冠肺炎疫情採取斷然措施，已經封鎖十七個城市。

菲律賓的封城行動引起被動元件產業圈關注，三星電機於菲律賓有40％產能比重，而龍頭廠村田在菲律賓也有15％的產能比重，菲律賓既有的八座機場中，最主要的三座位於馬尼拉，今年1月菲律賓火山爆發時，因國際機場暫時關閉，就已經影響菲律賓的MLCC出貨，成為MLCC促漲的關鍵之一，這一次封城長達一個月，業界認為，人員流動、交通運輸將因此而受限，產線的產出、出貨的影響程度，恐超越上一次。

三星電機與國巨（2327）同為中階MLCC大廠，同時也有為數不少產能供應集團三星電子使用，產能主力在大陸天津、菲律賓，韓國當地生產的比率極低，在兩地疫情爆發之下，天津廠、菲律賓廠的交貨均受影響，業界認為，封城來得不是時候，如果是在平常時段，供需還有機會自然調整，但現在庫存已空，吃緊的中容、低容規格以三星電機、國巨為供貨主力，隨著EMS廠拉高大陸廠區復工率，後續MLCC供需恐更吃緊。 被動元件產業花了十年揮別小廠林立時代，高度整合之後，已進入寡占階段，全球前三大村田、三星電機、國巨市占率分別為31％、19％、13％，前三大就囊括63％市場，前五大更拿下將近80％的市場，任一家供給收斂，都會對全球的用料產生重大影響，業界判斷，第二季日、韓MLCC廠不排除調漲代理商的價格。

(工商 )