受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少至餐廳、菜市場等地消費，影響葉菜價格，甚至一度跌至20元以下，農委會主委陳吉仲今天表示，如果價格低迷到某一水準時，會請農民調整生產狀況，包括休耕一個月等，減少市場的供給維持蔬菜一定的價格水準，至於要如何實施？他指出，預計本周會與地方政府共同宣布。

立法院經濟委員會今天邀請農委會業務報告。

陳吉仲會前受訪時表示，今天起北農啟動每周為營養午餐、國軍加菜、食物銀行等弱勢族群食用，讓葉菜價格可以維持一定的水準，昨天北農的平均價格已較前天上升4.9元，後續會全力促銷。

陳吉仲提及，雖然家庭可能會減少至菜市場、大賣場等地消費，但每個家庭還是要消費蔬果，會再透過電商平台促銷。

最後，陳吉仲指出，如果價格低迷到某一水準時，會請農民調整生產狀況，包括休耕一個月等或一段期間等，減少市場的供給、維持一定的價格水準；至於如何啟動、何時啟動緩作？他說，本周將與各級政府討論，預計本周公布。

至於部分農民已經耕鋤是否會溯及既往？陳吉仲說，目前還沒開始執行，會待政策公布後才開始做。

(中時 )