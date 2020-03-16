《聲林之王》第一季的選手莊凌芸兩年前以清秀臉蛋與好歌喉累積了一票粉絲，如今已經20歲的她受到保養品廠商青睞贈送公關品，她也為廠商寫業配推薦文，卻被網友抓包從第一天到第七天的使用照片竟都是同一張，只稍微以濾鏡修圖，讓網友留言質疑她太隨便，莊凌芸事後雖趕緊刪文道歉，但還是讓粉絲失望直呼：「很心寒」。

有喜愛她的粉絲留言詢問：「怎麼頭髮感覺都一樣？」莊凌芸被抓包後大笑寫下：「我要笑死，對頭髮真的沒變。」讓粉絲難過表示業配用修圖的很失望。另外，莊凌芸也分享使用過保養品的照片以及以濾鏡調整過的作為對比，有粉絲誤會這也是以修圖搪塞，不過另有網友替她解釋：「這是濾鏡挑戰。」該挑戰用來呈現：使用完保養品的皮膚和加了濾鏡的膚質差不多。

莊凌芸接業配參加濾鏡挑戰。（圖／翻攝自網路）

業配文引起風波後，莊凌芸除了刪文也疑似在限時動態裡道歉，但還是有粉絲表示「很失望、很心寒」，認為「不懂到底是怎樣的心理才會這樣修圖騙人，做這件事時心裡都不會覺得愧對粉絲跟廠商嗎？真的不懂，也希望她好好反省，但真的很失望。」但也有網友為她緩頰：「網友都不是接到業配的人，背後哪個環節出了問題也都不知道啊，不必一直酸人家。」、「她私下一直是很溫暖又有點『ㄎㄧㄤ』的女孩，希望大家不要透過網路上的言論認識她。」評價兩極。

莊凌芸被抓包分享使用保養品的第1、3、7天都是同一張照片。（圖／翻攝自網路）

粉絲表達失望，但莊凌芸卻打哈哈帶過。（圖／翻攝自網路）

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發現事態嚴重，莊凌芸趕緊發文道歉。（圖／翻攝自網路）

(中時電子報)