王嫌(左)行凶後冷靜叼著菸離開現場。(圖/翻攝自畫面)

新北市新店區13日晚上的街頭隨機殺人案,一名自稱是「小鄭容和」的23歲王姓男子,與妻子發生口角後,竟拿出20公分長的生魚片刀,朝騎車到超商前準備接胞姊返家的33歲林姓男子背部,猛刺1刀,急救後宣告不治,王嫌落網後向警方表示,自己有精神分裂疾病「忘記吃藥」,引起社會大眾忿忿不平怒轟「又在牽拖没吃藥了.妳爸聽你在放屁」。前警察大學教授、現任國民黨立委葉毓蘭看完王嫌行兇影片後也痛批「他冷靜冷血,哪裡像精神喪失」。

葉毓蘭案發後在臉書表示,這起街頭隨機殺人事件的發生地點,離她新店老家不遠,王嫌開名車,可說是人生的勝利組,卻因與老婆吵架,就叼著菸、拿刀當街砍人,還振振有詞「從國中開始就有解離性人格分裂」,他的辯護律師不但據此力爭,還主張是傷害致人於死,並非故意殺人。

這起隨機殺人案發生後,廢死與反廢死再度引起網友熱烈討論。葉毓蘭指出,依法,王嫌若是精障患者,有可能會與當街砍殺「小燈泡」的王景玉一樣,逃脫一死,可是從行凶影片來看,王嫌在街頭殺人時冷靜冷血,哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂?且被捕後在羈押庭上屢屢用精障作為防衛,正是汙名化精障者的人。

葉毓蘭還說,像王嫌一樣明明有病,又不吃藥的,誰有權力強制他吃藥?而台灣連個精神病監,也在鄰避效應(註:NIMBY, Not In My Back Yard, 這些東西都需要,蓋到別處去,別在我的後院)受到各地方政府的反對,真的有病的受刑人進到監所,充其量只是應報主義的與社會隔離,侈談治療,真的有機會能夠痊癒,能夠復歸社會?

(中時電子報)