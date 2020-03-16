王嫌（左）行凶後冷靜叼著菸離開現場。（圖／翻攝自畫面）

新北市新店區13日晚上的街頭隨機殺人案，一名自稱是「小鄭容和」的23歲王姓男子，與妻子發生口角後，竟拿出20公分長的生魚片刀，朝騎車到超商前準備接胞姊返家的33歲林姓男子背部，猛刺1刀，急救後宣告不治，王嫌落網後向警方表示，自己有精神分裂疾病「忘記吃藥」，引起社會大眾忿忿不平怒轟「又在牽拖没吃藥了.妳爸聽你在放屁」。前警察大學教授、現任國民黨立委葉毓蘭看完王嫌行兇影片後也痛批「他冷靜冷血，哪裡像精神喪失」。

葉毓蘭案發後在臉書表示，這起街頭隨機殺人事件的發生地點，離她新店老家不遠，王嫌開名車，可說是人生的勝利組，卻因與老婆吵架，就叼著菸、拿刀當街砍人，還振振有詞「從國中開始就有解離性人格分裂」，他的辯護律師不但據此力爭，還主張是傷害致人於死，並非故意殺人。

這起隨機殺人案發生後，廢死與反廢死再度引起網友熱烈討論。葉毓蘭指出，依法，王嫌若是精障患者，有可能會與當街砍殺「小燈泡」的王景玉一樣，逃脫一死，可是從行凶影片來看，王嫌在街頭殺人時冷靜冷血，哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂？且被捕後在羈押庭上屢屢用精障作為防衛，正是汙名化精障者的人。

葉毓蘭還說，像王嫌一樣明明有病，又不吃藥的，誰有權力強制他吃藥？而台灣連個精神病監，也在鄰避效應（註：NIMBY, Not In My Back Yard, 這些東西都需要，蓋到別處去，別在我的後院）受到各地方政府的反對，真的有病的受刑人進到監所，充其量只是應報主義的與社會隔離，侈談治療，真的有機會能夠痊癒，能夠復歸社會？

(中時電子報)