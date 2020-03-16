又一好萊塢明星確診！《007》女郎曝「2症狀」已發燒一周 09:302020/03/16 中時電子報 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼湯姆漢克斯之後，又有好萊塢明星中鏢，在007系列電影《007量子危機》中，與丹尼爾克雷格搭檔的龐德女郎歐嘉柯瑞蘭寇，今發文公開自己確診罹患新冠肺炎，呼籲外界認真看待此事。 (中時電子報) #007 #龐德女郎 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #全球 #好萊塢 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！NBA球星故意觸碰麥克風後就中鏢 影劇運動恐掀炸鍋式感染 15:562020/03/12 體育 基隆染疫昨天就知道 議員怒批市府隱匿 15:152020/03/12 社會 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 各國新冠確診總數已達6.5萬 近日內將超越大陸 22:422020/03/14 兩岸 悲慘的里程碑 全球逾14萬人確診5000死！世衛警告 歐洲成疫情震央 04:102020/03/15 國際大事 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網狂肉搜 07:522020/03/16 生活 娛樂熱門新聞 新店「小鄭容和」一刀捅死無辜路人 吳慷仁爆炸了！ - 娛樂 周揚青、羅志祥8年情變 網狂傳主因離不開2字 - 娛樂 昔「漂亮寶貝」陳純甄 熊樣牽妹逛大街 - 娛樂 「小鄭容和」冷血捅死無辜路人 粘立人中肯揭他最終下場 - 娛樂 剛與新歡拍好婚紗照 謝和弦深夜突曬片「怒剪配偶欄」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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