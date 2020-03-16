據大陸衛健委網站數據顯示，3月15日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診16例（湖北4例），新增死亡14例全在湖北。

截至15日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告累計死亡3213例、確診8萬860例。湖北新增確診4例（武漢4例），死亡14例（武漢13例）；新增報告境外輸入確診12例（北京4例、廣東4例、上海2例、雲南1例、甘肅1例），累計報告境外輸入確診123例。

(旺報 )

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