大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸衛健委網站數據顯示，3月15日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診16例（湖北4例），新增死亡14例全在湖北。 截至15日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告累計死亡3213例、確診8萬860例。湖北新增確診4例（武漢4例），死亡14例（武漢13例）；新增報告境外輸入確診12例（北京4例、廣東4例、上海2例、雲南1例、甘肅1例），累計報告境外輸入確診123例。 (旺報 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 悲慘的里程碑 全球逾14萬人確診5000死！世衛警告 歐洲成疫情震央 04:102020/03/15 國際大事 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 07:522020/03/16 生活 兩岸熱門新聞 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 - 兩岸 - 旺報 霍普金斯大學：陸以外新冠肺炎確診逾8.5萬例 - 兩岸 - 旺報 廣西設湖北籍專用廁所 外界質疑歧視 - 兩岸 單挑趙立堅美軍放病毒指控 美參議員推特遭封鎖 - 兩岸 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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