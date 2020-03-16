隨著戈貝爾、米契爾、伍德3名NBA球員確認感染新冠肺炎，引發NBA宣布無限期停賽，湖人傳奇球星「天勾」賈霸選在《衛報》撰文痛批，美國總統川普根本毫無作為，「被感染的戈貝爾就跟川普一樣，就是那些無知的人的代表！」

賈霸認為，在美國政府還沒強制下令之前，NBA就做出停賽決定，這已相當可貴，畢竟NBA可為賺錢拖延下去，但為了公眾利益，NBA還是採取果斷手段，川普政府卻做不到，「美國疾管中心才建議不要握手，川普根本理都不理。」

賈霸甚至批評川普故意利用假數據誤導美國民眾，像是3月9日發推要求大家無須擔心新冠肺炎疫情，因為它的殺傷力比起每年都在美國出現的季節性流感還要小，如今事實證明完全相反，新冠病毒已在美國開始散播，川普政府反應不及。

「這一切責任當然落到川普政府身上，他們採取鴕鳥政策，就因害怕失去選民，也沒基本科學素養，」賈霸表示，「一開始美國疾管中心檢測出問題，政府也不肯改採其他國家檢測方式，其他國家在抗疫，我們卻自大聽從川普的虛假宣傳。」

(中時 )