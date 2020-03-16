高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮等人日前提出檢舉，高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委一事，違反公職人員利益衝突迴避法，要求陳雄文必須立刻辭去主委一職。對此，台北市議員游淑慧直言，「真是讓人嚇傻他們的失智與失憶」，她諷刺表示，不如直接去請教民進黨吧！

游淑慧在臉書指出，有群不懂法律或是雙標橫行的人，不斷叫囂高雄市副市長擔任高雄市選委會主委不中立、應該迴避！真是讓人嚇傻他們的失智與失憶。她說請他們不如直接去請教民進黨吧，高雄市的副市長能不能擔任市選委會主委？會不會有不公？

她提及，2019年總統大選期間，中央選委會主委由雲林縣長落敗的李進勇擔任，李進勇原為民進黨籍。2018年縣市長大選期間，台北市選委會主委為柯文哲的副市長林欽榮；新北市選委會主委為朱立倫的秘書長許育寧。桃園市選委會主委為鄭文燦副市長王明德。台中市選委會主委為林佳龍秘書長黃景茂。台南市選委會主委為賴清德代理市長李孟諺。

游淑慧認為，高雄市陳雄文副市長要不要在罷免案中迴避，建議罷韓先去問執政黨三個問題，包括：

1、當初這些人有沒有不公？

2、過去在大選中，現任市長的副市長、秘書長為什麼沒有迴避？

3、未來大選中，與候選人相關之人士要不要全面迴避擔任選委會工作？

游淑慧質疑，難道台灣的任何法規遇到韓國瑜，都會有一條「韓國瑜除外」、「逢韓國瑜另有規定」？

究竟選委會主委誰能當？游說這個連民進黨自己都迴避的話題，要問問李進勇、鄭文燦、林佳龍、陳菊、賴清德、蘇貞昌，市府副市長當選委會主委，有沒有問題？

(中時電子報)