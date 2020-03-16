台北市立動物園近來票選「園長」，由最貪睡的無尾熊奪得！3、4月份的保母講古活動正式上線囉！這次的主題是「動物外觀型態」，動物主角分別有河馬、亞洲象、無尾熊、穿山甲及食蟹獴等，每場次約15分鐘。特別值得一提的是，在3、4月份的周五（3/20、3/27、4/10、4/17及4/24）上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊本尊將會來到館外，和遊客面對面。

北台灣春天的氣溫舒適怡人，很適合無尾熊們到戶外曬曬太陽（李沛縈攝）。（台北市立動物園提供）

俗話說「天生我才必有用」，野生動物經歷了長時間的演化後，各自發展出獨一無二的生存技能，好適應不同的氣候和環境。例如河馬為適應水中生活，和鱷魚一樣擁有長在同一水平面的眼、耳、鼻，鼻孔和耳朵還可以在潛入水中時自動閉合。

在3、4月份的週五上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊本尊將會來到館外，和遊客面對面（陳芝婷攝）。（台北市立動物園提供）

無尾熊（Koala）的中文名稱裡雖然有個「熊」字，但牠們在分類上其實是屬於有袋類動物，無尾熊前掌所有的趾端長有彎曲程度很大的勾爪，成為攀爬樹木時的「利器」，第1、2趾與第3、4、5趾分別位於對側，鋏形的前掌構造推測與抓握較細小的枝幹有關，至於後掌的第2、3趾合併成1趾，爪子也因應梳理身上絨毛的功能變成梳齒般的形狀。

如遇雨天，保育員會改在無尾熊2館分享無尾熊小常識。（台北市立動物園提供）

北台灣春天的氣溫舒適怡人，很適合無尾熊們到戶外曬曬太陽、吹吹風，享受自然的氛圍，加上為了讓民眾可以就近觀察無尾熊身上的特徵，保育員藉由這期保母講古的機會，在3、4月份的週五（3/20、3/27、4/10、4/17及4/24）上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊將會跟著保育員來到戶外的棲架上，和大家面對面。

河馬為適應水中生活，和鱷魚一樣擁有長在同一水平面的眼、耳、鼻。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園3、4月份的保母講古活動正式上線囉！這期的主題是「動物外觀型態」，動物主角分別有「非洲水中霸主-河馬」、「動物上學趣-亞洲象」、「此熊非彼熊-無尾熊」、「委屈的盔甲精靈-穿山甲」及「雨林萌主-食蟹獴」，內容精采可期，歡迎大家踴躍參加。

台北市立動物園3、4月份的保母講古活動正式上線囉！（李沛縈攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)