美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。美元指數今早滑落到98.24，台北外匯經紀公司新台幣匯價開貶，以30.25元，貶值4分開出，但開盤5分鐘內隨即由貶轉升，向30.2元靠攏。

聯準會早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，昨晚又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。台灣央行將在本周召開理監事會，市場認為，在全球低利率的環境下，央行會順應市場調整雙率，政策利率至少下修半碼，而1碼不嫌多，2碼則是充分反應「預防性降息」的措施。

Fed緊急宣布降息4碼，政策利率降至0.00%~0.25%的歷史低點，與2008年金融海嘯時相同，並宣布未來數月將額外購買5000億美元公債、2000億美元MBS，同時開放銀行向貼現窗口借貸90天、降低存準率至0%，本次會議將取代原定3月18日召開的FOMC；Fed主席鮑爾表示，外需放緩將傷害出口，經濟成長與通膨也將因為疫情而降溫，對美國人造成深遠影響，近期金融市場出現緊縮的徵兆，擴大QE有助強化寬鬆環境，對信貸市場帶來支持，Fed將持續監控疫情發展，未來將以前瞻指引、QE做為主要政策工具，但強調不認為負利率政策適合美國，財政政策將在疫情扮演重要角色。

目前台灣央行的重貼現率為1.375%，擔保放款融通利率為1.75%，短期融通利率為3.625%。央行在2009年2月因應金融海嘯將重貼現率調降到1.25%，當時的降幅為1碼。此次若調降2碼，則重貼現率將為0.875%，創歷史新低。

(時報資訊)