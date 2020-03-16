美國聯準會在周日宣布緊急措施，除了將基準利率大砍至基本為零的水準以外，並推出新一輪量化寬鬆（QE）計畫，稱新冠狀病毒疫情已經衝擊社會，並破壞包括美國在內許多國家的經濟活動。

繼3月3日閃電降息2碼之後，聯準會周日再度緊急宣布聯邦基金利率區間由先前的1%～1.25%，大舉調降4碼至0%～0.25%，並宣布重新啟動規模達7000億美元的量化寬鬆計畫，將收購的資產標的為5000億美元美國國債與2000億美元抵押貸款擔保證券，自周一起開始以400億美元分批購買。而因應高度混亂的金融市場，聯準會亦將銀行貼現窗口緊急貸款利率調降125個基點，至0.25%，並延長貸款期限至90天。

聯會會原訂於周二起召開為期兩日的貨幣政策會議。稍早前美國總統川普才再度抨擊聯準會主席鮑爾「做出許多差勁的決策」，並揚言將他革職。在聯準會做出史上單日規模最大的行動後，如願以償的川普隨後在白宮記者會上表示，他對此感到非常高興，市場人士應該會非常興奮。

惟美國的疫情發展仍存在高度不確定性，投資人顯然對聯準會此時的大刀闊斧之舉並不賞臉，擔心聯準會恐將面臨「彈盡援絕」的困境，周日夜盤美股期貨再度崩跌，道瓊指數期貨、標普500期貨與那斯達克100期貨均打入跌停，道瓊指期跌逾1000點。

在短短幾周時間，美國幾乎所有的州都已淪陷，根據官方數據，截至周日，美國新冠病毒感染確診人數已經逼近3,300人，累計死亡患者達到62人，且感染與死亡人數都還會再繼續增加。因為病毒檢測的延遲與短缺，美國還有成千上萬疑似病例未能得到診斷。

(時報資訊)