陸2月7大中城市房市價格漲幅穩中有落 09:472020/03/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局16日公佈2月70個大中城市房地產市場價格，整體漲幅穩中有落。據新浪財經報導，初步測算4個一線城市新建商品住宅銷售價格較上月持平，而上月為上漲0.4％。其中北京上漲0.1％、上海和深圳持平、廣州則下降0.1％。 另看到31個二線城市新建商品住宅銷售價格較上月微漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；35個三線城市新建商品住宅銷售價格較上月微漲0.1％，漲幅比上月回落0.3個百分點。 (旺報 ) #城市 #價格 #漲幅 #銷售價格 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 行動電話險 去年銷售大躍進 04:102020/03/12 金融．稅務 藥華藥獲美國麻州銷售藥品執照 19:512020/03/12 財經 藥華藥 獲美麻州銷售藥品執照 04:102020/03/13 證券．權證 陸30家房企9成銷售額下滑 前兩月銷售額較去年同期降19％ 14:312020/03/13 財經 《生醫股》藥華藥獲美麻州銷售藥品執照 17:392020/03/13 財經 台中海線利多頻傳 建商插旗推案創銷售佳績 20:072020/03/13 財經 新冠衝擊 比特幣價格幾乎腰斬 22:592020/03/13 財經 E-Bike銷售旺 自行車雙雄Q1微減 04:102020/03/14 證券．權證 美股強彈 3大指數漲幅破9％ 金融海嘯後新高 05:562020/03/14 財經 工業金屬價格 未跌至重災區 04:092020/03/15 全球財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 Fed降息4碼＋QE 任澤平：飲鴆止渴、自廢武功 - 財經 - 旺報 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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