大陸國家統計局16日公佈2月70個大中城市房地產市場價格，整體漲幅穩中有落。據新浪財經報導，初步測算4個一線城市新建商品住宅銷售價格較上月持平，而上月為上漲0.4％。其中北京上漲0.1％、上海和深圳持平、廣州則下降0.1％。

另看到31個二線城市新建商品住宅銷售價格較上月微漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；35個三線城市新建商品住宅銷售價格較上月微漲0.1％，漲幅比上月回落0.3個百分點。

(旺報 )