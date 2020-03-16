歐美疫情持續擴大，航空公司營運雪上加霜。交通部今日證實，華航、長榮、立榮、華信、台虎、星宇等六家國籍航空在停航期間均有發薪需求，盼交通部能協助度過難關。行政院周三將召開會議，再由交通部公布具體方案。

交通部政務次長黃玉霖表示，兩周前，已親自找六大航商跟工會開會，大家有達成共識，交通部提出包含對國際航空線租金、使用費、降落費相關減免，獲得航空公司支持。

黃玉霖說，因航空公司營運量非常大，在這兩、三個月營收減少後，現金出現問題，所以有跟航空公司商量，請求行政院協助，提供專案貸款，讓大家能度過難關，基本上院長支持這樣的方向。周三行政院會由秘書長召開會議，事後提出具體方案，目前請各航空公司針對所需額度提出計算，航空公司正在精算中。

黃玉霖透漏，六家通通都有需求，因應航線停航期間薪資的支付，都非常有需要，航空公司在精算中，這一次協助的對象必須全部涵蓋。

(中時 )