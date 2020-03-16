農民保險因未有老年給付，而以老農津貼暫代，只要投保農保15年並符合規定，就可以領取每月7千餘元的老農津貼，但相較勞保老年給付、勞退等保障仍不足，農委會主委陳吉仲今天表示，擬比照勞退新制設立「農民退休金」制度，比照基本薪資提繳，每月農民最高自行提繳6％、政府相對提撥6％，30歲農民退休約可月領2萬6千元。

立法院經濟委員會今天邀請農委會業務報告。

陳吉仲報告時指出，農民採自願參加、未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付的農保被保險人，按基本工資乘以存繳比率，農以自行提繳1％至6％，政府對等補助，並保證不低於當地銀行2年定期存款利率，農民65歲時可以「按月」請領月退休金，並由勞保局及基金運用局辦理相關投資等。

陳吉仲報告時提及，如以老農津貼每4年依CPI（消費者物價指數）4％調整、基本工資2萬3800元每年平均調整2％、基金收益3％、餘命20年計算，並預計未滿50歲參與農民人數20％、年滿50歲10％計算，估算約有近6萬人參與，以最高提繳比率計算，政府首年負擔約10.2億元，「相較農委會1年1千多億預算相較算少」，30歲農民存繳35年、65歲退休後，約可領取每月2萬6千元。

(中時 )