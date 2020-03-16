京城建設實施庫藏股 股價飆漲停 09:502020/03/16 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設（2524）董事會通過買回庫藏股之後，股價16日開出平高盤，隨即亮燈漲停28.25元銷死。 京城建設指出，為了維護公司信用、以及股東權益，董事會3月13日決議實施庫藏股，在3月16日到5月15日之間，預定買回的價格從20元到35元之間，如公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，庫藏股金額上限是數量1萬張。 (工商 ) #京城建設 #股價 #實施庫藏股 #之間 #買回 也許您會感興趣 推薦閱讀 九二共識存廢之間 04:102020/03/12 論壇廣場 全球股災 25檔庫藏股嚴陣以待 04:102020/03/13 證券．權證 確保流動性 紐約Fed再度擴大資金挹注 09:092020/03/13 財經 麗豐-KY今起實施庫藏股 擬配現金股利13元 09:332020/03/13 財經 宏碁宣布實施庫藏股買回公司股份 13:472020/03/13 財經 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 14:572020/03/13 財經 《店頭市場》櫃買中心鼓勵上櫃公司實施庫藏股 17:392020/03/13 財經 燁輝決議買回庫藏股 上限79.85億元 18:562020/03/13 財經 宏碁執行庫藏股 強勢護盤 04:102020/03/14 證券．權證 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 Fed降息4碼＋QE 任澤平：飲鴆止渴、自廢武功 - 財經 - 旺報 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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