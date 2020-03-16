京城建設（2524）董事會通過買回庫藏股之後，股價16日開出平高盤，隨即亮燈漲停28.25元銷死。

京城建設指出，為了維護公司信用、以及股東權益，董事會3月13日決議實施庫藏股，在3月16日到5月15日之間，預定買回的價格從20元到35元之間，如公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，庫藏股金額上限是數量1萬張。

(工商 )