明明是放假前的星期五，上午十點到達九份老街，沒想到卻一片冷清，許多店家沒開門，觀光客人潮不復平日，比以前早上七點來時，人還要少。只要一有人走過去，有開的店面，服務人員遞茶的遞茶、拿出試吃品的一堆，莫不打起萬分精神，吸引遊客的注意。在伴手禮店打工的阿芳，迎來工作四年多來最寒冷的春天。

著名的阿妹茶樓石階，完全沒有遊客穿梭的身影。（圖／朱晨寧攝）

我是瑞芳人，每天就坐先生的車來上班，之前在帶小孩，一直到小孩上學後才出來二度就業，在九份老街工作也四年多了，工作很穩定，反正每天觀光客都會自己上門來。

農曆春節時還好，雖然陸客減少了，但台灣人自己很捧場。可是隨著新冠肺炎的疫情愈來愈嚴重，人潮也愈來愈少，最近還有一些日本人過來，但都是散客比較多，韓國人和香港人則幾乎沒有，從2月中開始，常常唱空城計。

我們的業績大概剩2成左右，所有店的店員人數加起來，說不定比一個早上的觀光客還要多，所以很多店現在中午才開門，以減少成本支出，疫情只能靠政府把關，我們也只能一天過一天，不然能怎麼辦。

聽在百貨公司上班的同事說，他們也一樣慘，因為沒有觀光客去買就算了，本國人也不去買，因為不能出國，自然減少買伴手禮的需求，真是歹年冬的感覺，希望疫情趕快過去，不然說不定就得休無薪假了，唉！

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(中時電子報)