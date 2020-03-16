北市發生首起學生感染，讓學校防疫變成近期防疫新重點，有善心企業家看到高雄市長韓國瑜對於防疫的重視及努力，熱心捐贈70萬片進口醫療用成人口罩給韓國瑜供教育局運用，16日教育局將全數配發給高市所有高中以下校園防疫，杜絕校園群聚感染，提升防疫能力。

(中時 )