看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有善心企業家看到高雄市長韓國瑜對於防疫的重視及努力，熱心捐贈70萬片進口醫療用成人口罩給韓國瑜供教育局運用。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市發生首起學生感染，讓學校防疫變成近期防疫新重點，有善心企業家看到高雄市長韓國瑜對於防疫的重視及努力，熱心捐贈70萬片進口醫療用成人口罩給韓國瑜供教育局運用，16日教育局將全數配發給高市所有高中以下校園防疫，杜絕校園群聚感染，提升防疫能力。 (中時 ) #防疫 #高雄 #韓國瑜 #口罩 #教育局 #高雄 #韓國瑜 #70萬 #口罩 #防疫 #教育局 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮大學教社區長輩縫布口罩套 防疫兼訓練 19:062020/03/12 生活 網購兒童口罩 衛福部回應了 21:052020/03/12 政治 徐乃麟當《金牌財神爺》 疫情沒影響收入Up 04:102020/03/13 娛樂新聞 新潤建設捐款 協同人安基金會發放「愛心防疫便當」 16:292020/03/13 生活 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 武漢封城壯舉 助70萬人免中鏢 04:092020/03/15 焦點新聞 武漢封城 減少70萬人染疫 04:102020/03/15 國際大事 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ 08:212020/03/16 政治 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 騙說去國旅卻飛出國 網爆：返台確診害全公司GG - 生活 新增6例確診大多是堅持出國玩的 醫譙爆案54 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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