據歐聯網16日報導，義大利緊急民防部、新冠肺炎疫情新聞中心通報，過去24小時內，義大利全國新增確診3781例，並新增病例368例。成為疫情爆發以來，單日新增確診與死亡病例數量最多的一天。

截至當地時間15日24時，義大利確診已增至2萬4938例，死亡則達1809例。義大利當局已採取封城等多項措施，全面遏制病毒傳播。

義大利總理孔特表示，政府正緊急努力採購更多的防護設備，並強調最關注之處為疫情最嚴重的北部倫巴底大區。目前首要任務為確保醫生、護士及所有衛生機構工作人員的安全。

(旺報 )