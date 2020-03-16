義大利15日新增3781例 新冠肺炎確診達24938例 11:262020/03/16 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利15日新增3781例 ，新冠肺炎確診達24938例。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據歐聯網16日報導，義大利緊急民防部、新冠肺炎疫情新聞中心通報，過去24小時內，義大利全國新增確診3781例，並新增病例368例。成為疫情爆發以來，單日新增確診與死亡病例數量最多的一天。 截至當地時間15日24時，義大利確診已增至2萬4938例，死亡則達1809例。義大利當局已採取封城等多項措施，全面遏制病毒傳播。 義大利總理孔特表示，政府正緊急努力採購更多的防護設備，並強調最關注之處為疫情最嚴重的北部倫巴底大區。目前首要任務為確保醫生、護士及所有衛生機構工作人員的安全。 (旺報 ) #義大利 #疫情 #病例 #死亡 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 兩岸 交部紓困 國際郵輪業者3大獎補助 23:442020/03/12 政治 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 這家醫院巨幅照撼動人心 台大醫有感：人間值得！ 12:032020/03/13 生活 竹市企業防疫123懶人包 提早整備降低衝擊 13:232020/03/13 生活 好消息！第二批武漢包機361人 一採全數陰性 12:582020/03/13 生活 陸全國單日新增確診首見個位數 13:512020/03/13 兩岸 誰有資格預測疫情高峰？ 陳時中：大陸和WHO 13:502020/03/13 生活 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 國際熱門新聞 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 義大利一日368死 死亡率超過7％ - 國際 最慘新冠疫情預估：2億美國人感染 170萬人病死 - 國際 明智之舉？口罩女商場「攤地昏厥」沒人救 路人舉「槍」靠近 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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