新店發生隨機殺人案，王姓男子因與妻子吵架，就拿刀在街上隨機殺人，造成他人枉死，引起社會譁然。對此，名嘴王瑞德也氣罵「死人渣就是該槍斃！」

新北市新店一名自稱「小鄭容和」的23歲王姓直播主，與妻子發生爭執後，情緒失控持生魚片刀捅死無辜林姓路人，事後聲稱有心理方面疾病，尤其行兇影片曝光後，更引發眾怒。

王瑞德在臉書表示，因為夫妻吵架、因為不爽，就可以隨便一刀刺死無辜準備接姐姐下班的孝子？不要再用無恥的聯合國兩公約、可教化的爛理由，沒有人可以剝奪別人的生命、奪走別人的一生。

王瑞德怒罵，「這種人渣沒資格吃牢飯，沒理由不判死刑，死人渣就是該槍斃！人間不應該還有你的位置！你自己的命運在一刀刺下去的時候就決定了！」

網友也相當氣憤，留言表示「我不想用稅金養人渣」、「斬立決」、「一定要槍斃還死者公道」、「這種人沒救的，不用給他機會」、「這種魔鬼不該留在人間」，紛紛認為這種無差別的殺人行為，可惡至極。

(中時電子報)