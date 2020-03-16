@NBA I think we’re looking at a 28 team tournament. Top 4 seeds get a bye. Teams 27, 28, 29, 30 have the neutral site play in games March madness style in a best of 3.

Then the round of 28 is best of 5.

And then the round of 16 etc proceeds as usual! https://t.co/caaFSdxzS4 pic.twitter.com/02N0rBtbqO — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) March 14, 2020

在NBA停賽無球可打的時候，籃網後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)設計了一個方案，他提出大規模的30隊淘汰賽。也就是在聯盟復工之後，把30支球隊全拉進來打，最後的贏家就是總冠軍。

依照丁維迪的設計，前4種子免打首輪(公鹿、湖人、暴龍、快艇)，墊底的4支球隊先淘汰兩隊(老鷹、灰狼、騎士、勇士)，各支球隊再來以5戰3勝捉對廝殺。如此打完首輪就會剩下16支球隊，跟往年的季後賽一樣。

這樣當然有點不公平，例如公鹿、暴龍、塞爾提克、湖人都已晉級，但塞爾提克是東區第3種子而沒受到保護。此外勇士因戰績太差已被淘汰，應該讓他們敗部復活嗎？屆時柯瑞(Stephen Curry)將會歸陣，其他墊底球隊絕非對手，勇士可能從已淘汰球隊搖身變成季後賽16強。

不過丁維迪的方法倒是解決了戰績排名的問題，否則直接跳到季後賽的話，對拓荒者這樣還在跟老八拉鋸的球隊就不太公平。此外NBA可能拖到6月復賽，如果奧運如期舉辦，球員可能沒辦法參加(或許也沒人敢參加)。

(中時電子報)