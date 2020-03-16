新冠肺炎疫情推升民眾行動銀行APP使用率大幅提升，遠東銀（2845）針對數位客群進行大數據分析，遠銀APP使用率成長達40％、Bankee APP使用率則提升7倍，遠銀離櫃率自2017年1月起的84.3％一路衝上91.6％，意即每100筆交易僅有8人透過臨櫃完成。

遠銀進一步分析發現，其中使用頻率最高的金融服務類型，包含：轉帳（含app轉帳、QR CODE、包紅包禮金）、基金交易、外幣換匯等。上述服務因24小時不受時空限制，解決平日忙碌、不受營業時間限制、無現金化安全便捷避免接觸傳染等痛點。

統計數據顯示，遠銀客戶偏愛行動化服務，每月使用頻率與平均登入次數逐年活躍，現今遠銀APP登入數高於網銀登入數3.4倍。客戶以女性（55％）多於男性（45％），年齡則60％為20～39歲的XY世代、50歲以上客戶亦占15％，70歲以上的樂齡族亦不在少數。

分析數位金融交易時間，遠銀發現日間高峰期落於上午10點至下午2點，顯示即使在銀行營業時間，客戶也不想跑銀行。更有趣的是，晚間10點至隔日清晨6點的交易筆數占達25％，顯示滑金融確實帶給客戶bank in your hand, anytime, anywhere的良好體驗。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠銀發現樂齡族亦投入數位金融服務、午夜時段活躍度大幅成長，疫情則推助離櫃率續攀高峰。民眾抗疫之際開始思考並調整金融交易模式，檢驗銀行數位力，也驗證銀行流暢數位化服務，是數位金融成長的重要關鍵。

(時報資訊)