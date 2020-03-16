清水警分局拍攝酒駕宣導影片，以對比方式呈現。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局拍攝酒駕宣導影片。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

酒後代價VS.代駕 清水警拍宣導短片 分局長獻聲

目前雖為防疫期間，台中市清水警分局取締酒駕不但不打烊，更發揮巧思拍「酒後代價VS.代駕」宣導影片，分局長張啟祥來親自配音，呼籲「酒後代價，警察守護你；酒後找代駕，家人等著你，你要選擇哪一種？」讓民眾更有感。

清水警分局特別製作「酒後代價與代駕」宣導影片，由祕書室警務員沈志龍操刀拍攝，片中同時播放兩段影片，其中一段以酒後駕車代價結果遭警送辦；另一段為酒後叫車找代駕，結果家人扶他回家，畫面以對比方式呈現，讓民眾一目了然。

而片尾更由分局長張啟祥配音，呼籲「酒後代價，警察守護你；酒後找代駕，家人等著你，你要選擇哪一種？」 讓民眾知道酒後代價與找代駕， 結果大不同， 並提醒駕駛人，警方取締酒駕勤務沒有因防疫而鬆懈、消失，將持續針對酒駕違規加強取締勤務，以維護民眾及用路人安全。

張啟祥表示，防疫期間，警方取消全國性酒測勤務，但取締酒駕仍持續加強實施，此外，非常時期，民眾怕被感染，基層員警也加強防疫，要求第一線執勤員警全程配戴口罩及手套，嚴禁將頭、手伸進車內近距離嗅聞，攔查駕駛人保持一定距離，提供酒測吹嘴絕不重複使用，並且使用前後均以塑膠套包覆，避免手部接觸造成病媒傳染，更落實酒測儀器逐次使用逐次消毒，取締和防疫兼顧。

張啟祥強調，在做好相關防疫保護措施，保證取締酒駕無假期，更會不定時加強實施攔查，提醒用路人不要再拿性命開玩笑，更別跟金錢過意不去，抓到則重罰。

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(中時 )