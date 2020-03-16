氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，18至20日台灣附近有一波冷空氣較弱的鋒面，週三、四水氣增多，天氣漸轉變；中部以北及東半部轉有局部雨，南部雲量增多，白天氣溫略降、稍轉涼。週五水氣逐漸減少、降水漸減緩。21日仍有局部短暫降雨的機率，下週22日天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週三起的鋒面，由於結構弱、水氣多，模式模擬的「不確定性」較高，故應繼續觀察模式的調整，及其影響程度。

吳德榮指出，今天晨真實色衛星雲圖顯示，台灣附近大多晴朗無雲，花東有一些低雲；各地皆無降雨。今晨冷空氣加上「輻射冷卻」作用，截至5時，北台灣各區平地最低氣溫皆已降至10度以下，氣象局也發布「低溫特報」。

吳德榮提及，今天大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光下舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，要注意氣溫變化。明天冷空氣減弱、持續回暖，白天舒適早晚微冷；北台灣雲量略增、其他各地晴時多雲。

(中時 )