37歲劉姓重機騎士高速飆重機撞斷手。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲劉姓重機騎士車速飆到近200公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲劉姓重機騎士14日下午騎上蘆竹區中正橋，一路拉轉上橋，卻疏於注意車前狀況，高速追撞前方停等的轎車，當場右手骨折，緊急送醫開刀治療中，劉男的行車紀錄影片曝光，警方發現他一路不但和「東瀛戰神」競速、變換車道、還疑似翹孤輪，將依危險駕駛送辦。

37歲劉姓男子14日下午騎著市價約80幾萬的重機愛車SUZUKI GSX-R1000，一路從蘆竹往桃園方向行駛，騎上蘆竹區中正橋時，疑因未注意車前狀況且車速過快，高速追撞前方停等的轎車，小轎車還因強大的撞擊力道，車尾嚴重凹陷，劉男則當場人車倒地，右手不堪撞擊，右前臂及右手腕當場骨折，躺在地上哀號。

路人獲報幫忙叫救護車，蘆竹消防分隊到場以軟式護木、三角巾固定後送至敏盛醫院急救，至今仍在醫院開刀治療中。警方對雙方駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測試值為零，並未有酒後駕駛情事。

但調閱騎士行車紀錄器，劉男不但在市區與有「東瀛戰神」之稱的NissanGTR跑車競速、還不斷變化車道、甚至疑似有翹孤輪的情況，影片也在網路流竄，網友揶揄：「 帥到翻車」，也認為前車超衰，要劉男不要傷及無辜，警方除調查肇事責任，也將一併追究劉男危險駕駛交通違規行為。

(中時 )