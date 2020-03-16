許宗力強力推銷國民法官制，稱是最有感的司改。林偉信攝

司改今舉辦第5次半年進度報告，司法院院長許宗力表示，已完成國民法官制草案修法，對於這個最有感的司改，司法院已明訂2023年實施，未來10年以上重罪及符合條件的案件都可由人民與法官共同審判。

許宗力也親自當「推銷員」強調國民法官是最有感的司改，他引用數據指出有82.6％民眾贊成人民與法官一起審案，但支持陪審制的只有6.9％，他也用簡報一一介紹國民法官的草案，持續推動立法與制度推廣。

許宗力說，根據調查近3年來律師對法官的信任度皆在6成以上，去年的調查也顯示，有近6成的律師認為整體的司法改革政策走向，據「一般民眾對司法認知調查報告」，這3年民眾對法官的信任度也逐年上升，不信任度逐年下降。

許宗力指出，這代表著不僅是每天進出法院、最熟悉法院的專業律師群體，對司法有高度信任，對改革方向有認同，一般民眾也逐漸理解到司法正在進步，他樂觀地期待，隨著改革逐漸讓民眾看見成效，人民對司法的認同與信任必將會持續提升。

司法院表示，未來半年將推動的司改政策，包括量刑改革，有罪怎麼判決？判生判死的標準，也將積極評估如何進一步善用臉書等各項社群平台以及新媒體管道，來加強司法與社會之間的溝通對話，此外「金字塔型訴訟程序及組織」也是未來司改重點。

(中時 )