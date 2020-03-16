伊朗新冠肺炎疫情可能還未達到高峰，伊朗衛生部昨（15）日表示，目前境內已有1,000萬人接受檢查，不過竟高達21萬人出現新冠肺炎疑似症狀。

綜合大陸央視引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）、駐德黑蘭記者阿斯拉尼（Abas Aslani）在推特上的即時報導，伊朗副衛生部長雷西（Alireza Raeisi）昨日宣布，為抑制疫情擴散，伊朗國家動員計畫已經於月初在全國展開，政府已經派出7萬名醫護人員和一般大眾聯繫，目前已經完成了1,000萬人的新冠肺炎調查。

不過令人驚訝的是，21萬人至少出現一種新冠肺炎疑似症狀，其中3萬人症狀嚴重，被轉送醫療中心，1,200人轉送醫院，最終約有900人住院治療。

報導說，為盡早發現疑似病例，並且減輕醫院負擔，伊朗啟動國家動員計畫，醫護人員從疫情嚴重地區開始調查，一一詢問民眾的健康情形，將疑似感染者轉介醫療機構接受病毒檢測，檢測結果為陽性者將強制居家隔離，政府也會發送藥物讓患者服用。

(中時電子報)