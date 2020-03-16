美國聯準會再度意外降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%-0.25%，近乎零利率，並啟動高達7,000億美元的量化寬鬆（QE）計畫，全力因應美國經濟受到新冠肺炎疫情的衝擊。由於美國降息幅度頗大，台灣央行勢必採取跟進的降息措施，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮提出警告，慎防游資充斥致使房市爆衝，對長線走勢會有不利影響。

李同榮表示，近年來房市能在多頭市場10多年後軟著陸，主要支撐房市的平穩力量來自於資金充裕與利息偏低，如今疫情肆虐房市表現暫時受到壓抑，央行若採大幅降息措施因應，有利銀行體系超額儲蓄降低，並刺激民間消費與投資，但若充斥的游資沒有多元投資管道舒解，大量資金將流入股市與房市。

根據主計總處預估，2020年超額儲蓄率將彈升至13.55%，高於前兩年水準，金額高逾2兆元，顯示國內閒置資金仍高，加上租稅大赦後持續回流的巨額資金，若無適當投資管道，資金將會充斥到泛濫成災。

李同榮預測，全球QE降息的影響層面可能會持續一到兩年，對台灣房市最大的影響有四：

一、房市交易量短期內回溫。中古屋交易量因疫情影響使得換屋族群暫時觀望，降息有助市場信心恢復，4月起交易量將持續穩中帶堅，今年全年交易量就會維持7%以上的成長。

二、工商用土地價格將會爆衝近年開發商土地庫存較低，自去年房價開始回溫，建商獵地積極，土融屢創新高，在資金充斥利率偏低狀態下，獵地搶地風潮再起，尤其工商用地之價格難防爆衝。

三、商辦、廠辦市場先蹲後跳大反彈。去年商辦與廠辦市場持續發燒，全年租金與房價漲幅近10%之多，預期降息風波將更激勵市場率先擺脫疫情陰影，領軍房市大幅反彈。

四、住宅市場平穩，衝高不宜。在超低利的環境刺激下，難防資金流入住宅市場炒作，導致房價不理性爆衝，此種跳脫供需基本面的假性需求，對整體住宅房市長線發展將有不利影響。

(工商 )